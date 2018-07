Gasolina Gasolina volta a subir em Campo Grande e encerra junho em R$ 4,30, diz ANP Diesel também apresentou alta na Capital na última semana do mês

Por: Correio do Estado

Após duas quedas seguidas, preço médio da gasolina voltou a subir em Campo Grande e encerrou o mês de junho em R$ 4,303, de acordo com levantamento de preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Ainda conforme o levantamento mensal da agência, a gasolina passou de R$ 4,283 para R$ 4,303 em uma semana, variação de 0,47%.

O preço mínimo apurado pela ANP para o combustível na semana encerrada em 30 de junho nos postos da Capital foi de R$ 4,159 e o preço máximo, de R$ 4,399.

Outros combustíveis

Já o preço do etanol ficou estável em relação à semana anterior (R$ 3,270), registrando a média de R$ 3,271 nos postos da Capital. O menor preço apurado foi de R$ 3,159 e o maior, de R$ 3,399.

Para o diesel, a ANP apurou preço médio de R$ 3,485 na última semana de junho em Campo Grande, o que representa aumento de 0,26% no comparativo com a semana imediatamente anterior (R$ 3,476). Os preços mínimo e máximo ficaram em, respectivamente, R$ 3,459 e R$ 3,499.

Estado

Em Mato Grosso do Sul, o preço médio da gasolina alcançou R$ 4,390 na última semana de junho, apresentando aumento de 0,22% em relação à anterior (R$ 4,380). O preço mínimo foi de R$ 4,159 e o máximo de R$ 4,799.

Assim como na capital, o etanol comercializado no Estado também apontou estabilidade de preços, ficando em R$ 3,351, frente a R$ 3,356 na semana anterior, conforme o levantamento da ANP. O menor preço apurado ficou em R$ 3,159 e o maior preço em R$ 3,999.

Em relação ao diesel, a agência apurou preço médio de R$ 3,530 para o litro do combustível no mercado estadual. Em relação à semana anterior (R$ 3,525), houve leve aumento no preço (+0,13%) e os preços mínimo e máximo foram de, respectivamente, R$ 3,379 e R$ 3,939.