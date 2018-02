Governo atinge superávit primário recorde para meses de janeiro Impulsionado por corte de gastos e aumento da arrecadação, contas governamentais ficaram no positivo em janeiro

Com as medidas de equilíbrio fiscal e a melhora na arrecadação, as contas governamentais ficaram positivas e atingiram o resultado mais alto para meses de janeiro desde o início da série histórica, em 1997. Dados do Tesouro Nacional mostram que foi registrado um superávit primário de R$ 31,06 bilhões.

Na prática, o resultado demonstra que as receitas superaram as despesas do governo central – que reúne as contas do Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central. Essa é uma economia feita pelo governo para realizar o pagamento dos juros da dívida pública. Ou seja, cada vez que há superávit primário, o Governo do Brasil sinaliza a seus credores e investidores que irá honrar seus compromissos, o que é bom para a confiança da economia.