Incentivos fiscais Governo prevê concessão de R$ 376 bi em incentivos fiscais em 2019 Proposta orçamentária para o próximo ano foi enviada ao Congresso Nacional

O governo federal calcula que vai conceder R$ 376,198 bilhões em incentivos fiscais no ano que vem. O valor equivale a 5,1% do Produto Interno Bruto (PIB). Os números foram apresentados na proposta de orçamento de 2019, enviada ao Congresso Nacional.De acordo com o G1, R$ 306,9 bilhões deste total são correspondentes a renúncias de tributos e R$ 69,8 bilhões, a subsídios.

A previsão orçamentária mostra estabilidade em relação a 2018. Neste ano, os benefícios fiscais estão estimados em R$ 376,323 bilhões, cerca de 5,4% do PIB.