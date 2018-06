LDO 2019 Governo Temer reduz previsão de salário mínimo para R$ 998 "O governo espera economizar R$ 13,4 bilhões em 2019"

O Ministério do Planejamento reduziu hoje, quarta-feira (6) a previsão do salário mínimo para 2019 de R$ 1.002 para R$ 998. O valor ainda precisa ser aprovado pelo Congresso.

Em nota técnica do ministério, consta que a LDO 2019 (Lei de Diretrizes Orçamentárias), será analisada na tarde de hoje pela Comissão Mista do Orçamento do Congresso.

Atualmente, a remuneração mínima paga aos trabalhadores brasileiros é de R$ 954, valor que foi reajustado em 1,81% e resultou em críticas por ser inferior à inflação de 2,07% do ano passado.

Em abril, o Planejamento propôs aumentar esse valor para R$ 1.002. Agora, com a redução de R$ 4 (0,4% da proposta anterior), o governo espera economizar R$ 13,4 bilhões em 2019.

Desde 2004, o salário mínimo é reajustado de acordo com o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) acumulado nos doze meses anteriores, além da variação do PIB de dois anos anteriores.

Deste modo, o salário mínimo para 2019 deverá ser corrigido pelo INPC de 2018 e terá aumento equivalente à taxa de crescimento do PIB em 2017.