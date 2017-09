Economia Ibovespa bate recorde ao atingir 74 mil pontos

O Ibovespa, principal índice de ações da B3 (junção da BM&FBOVESPA com a Cetip), atingiu recorde na manhã de hoje (11). O índice superou os 74 mil pontos, o maior patamar já registrado desde a criação do Ibovespa, em 1968. Por volta as 11h30, o índice subiu 1,35%, a 74.062 pontos.

O dólar comercial está em queda, cotado para venda a R$ 3,0845, com retração de 0,32%.

No cenário interno, melhoraram as expectativas para a economia brasileira, com aumento da projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), soma de todos os bens e serviços produzidos no país. No âmbito político, os investidores estão mais otimistas com a governabilidade para aprovar reformas econômicas.