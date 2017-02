Oportunidade IEL projeta injetar cerca de 6,8 mil estudantes capacitados nos estágios em MS

IEL desde janeiro já está trabalhando no encaminhamento de estudantes de diversos cursos dos ensinos Médio, Técnico e Superior para fazer estágio. Durante este ano de 2017, o Instituto projeta encaminhar mais de 6,8 mil estudantes para vagas de estágio nas mais diversas empresas espalhadas por Mato Grosso do Sul.

O número representa um aumento de 30% em relação ao resultado obtido em 2016, quando mais de 5,2 mil estudantes foram encaminhados para estágio no Estado.

Orientação

Os estudantes interessados devem fazer o cadastro no SNE (Sistema Nacional de Estágio), por meio do endereço eletrônico sne.iel.org.br/ms. Ao fazer o cadastro, o estudante deve procurar pela vaga de interesse e entrar em contato com o IEL para se manifestar, sendo que em Campo Grande a sede do Instituto esta localizada na Avenida Afonso Pena, 1.031, Bairro Amambaí.

De acordo com o IEL o estudante deve estar preparado para a vaga disponibilizada, podendo até mesmo realizar cursos no IEL para assim entrar no mercado de trabalho preparado. (Com assessoria).