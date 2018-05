Indústria volta a cair em março, mas fecha 1º trimestre com 3,1% a mais que 2017

A indústria brasileira teve queda de 0,1% no mês de março comparado com fevereiro mas conseguiu fechar o trimestre com alta de 3,1% de 2017, segundo dados do IBGEinformado nesta quinta-feira (03).

Em relação a março de 2017 a indústria cresceu 1,3, completando 11 meses de taxas positivas na base de comparação, em 12 meses acumulou alta de 2,9%. A expectativa da agência Reuters era de alta de 0,6% no mês e avanço de 3,3% na comparação com o ano passado.

Segundo a pesquisa isso aconteceu devido ao forte recuo na produção em janeiro(-2,2%) e uma pequena alta de 0,1% em fevereiro, isso é reflexo do plano geral de redução de ritmo da produção que foi alto no final de 2017.

A indústria brasileira encerrou o ano de 2017 em alta de 2,5% na produção, foram apenas 2 meses de recuou em 2018,houve recuo no setor de metalúrgica (-4,1%) e no setor de produtos alimentícios (-1,1%),o aumento mesmo que lento, acontece devido ao aumento de produçãode bens como automóveis principalmente para exportação.