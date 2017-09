Custo de Vida Inflação para famílias de baixa renda cai 0,13% em agosto Dados também revelam que a inflação se comportou mais favoravelmente para esses brasileiros do que para a média da população

Foto: Dênio Simões/Agência Brasília

As famílias de baixa renda viram seu poder de compra aumentar na passagem de julho para agosto. Segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV), o Índice de Preços ao Consumidor - Classe 1 (IPC-C1) - caiu 0,13% no mês passado. Isso significa que os principais produtos consumidos por esse grupo de brasileiros ficaram mais baratos.

Com esse resultado, o indicador acumula alta de 1,71% no ano e de 2,07% nos últimos 12 meses. Os dados revelam, ainda, que a inflação se comportou mais favoravelmente para esses brasileiros do que para a média da população. O IPC-BR, que mede a inflação para todo o País independentemente da renda, subiu 0,13% enquanto o IPC-C1 caiu.

Seis dos oito grupos de despesas que compõem o índice apresentaram recuo: Habitação (de 1,36% para 0,24%), Alimentação (-0,36% para -1,04%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,14% para -0,07%), Educação, Leitura e Recreação (0,31% para 0,05%), Comunicação (0,40% para -0,04%) e Despesas Diversas (0,30% para 0,15%).

Preços mais baixos

Entre os produtos, os destaques foram tarifa de eletricidade residencial (6,50% para 0,54%), hortaliças e legumes (-0,77% para -7,61%), artigos de higiene e cuidado pessoal (0,01% para -0,37%), salas de espetáculo (1,57% para 0,26%), pacotes de telefonia fixa e internet (2,43% para 0,00%) e cartão de telefone (1,43% para 0,00%), respectivamente.