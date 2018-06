Investidores estrangeiros já retiraram R$ 17 bilhões do Brasil O pior mês foi maio, sob efeito da greve dos caminhoneiros, com a retirada do volume recorde de R$ 8,4 bilhões da Ibovespa

Por: NOTÍCIAS AO MINUTO 16/06/2018 às 09:16 Comentar Compartilhar

Foto: © Reuters Toda a instabilidade econômica e social que o Brasil vem passando, já fez com que os investidores estrangeiros retirassem R$ 17,6 bilhões do país, desde fevereiro deste ano. Eles passaram a evitar o risco e se desfazem das ações que compraram por cá. De acordo com a publicação do 'G1', o pior mês foi em maio, sob efeito da greve dos caminhoneiros. Naquele mês, eles resgataram um volume recorde de R$ 8,4 bilhões da B3 (criada em março de 2017 como fruto da combinação entre a BM&FBOVESPA e a Cetip). Já nos primeiros 13 dias de junho, saíram da bolsa mais R$ 4 bilhões. “Os estrangeiros já vinham desconfiados com o Brasil e os desdobramentos da greve só aceleraram a decisão de deixar a bolsa”, explica Alexandre Póvoa, presidente e sócio da Canepa Asset Management em entrevista ao 'G1' . A saída de Pedro Parente do comando da Petrobras e a indefinição sobre a política de preços da estatal também foram fatores que contribuíram para a retirada de investimentos. Para fechar, em ano de corrida eleitoral, o fato de candidatos não incluírem em suas propostas as reformas vistas como necessárias para equilibrar as contas do governo também reforçam o mal momento da Ibovespa.