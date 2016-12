Artigo Investir é palavra-chave para começar 2017 com o pé direito

Foto: Divulgação

Com a chegada de um novo ano, muitas pessoas costumam fazer promessas e guardar dinheiro é sempre uma delas. Alguns planejam poupar para comprar uma casa, um carro ou fazer a tão merecida viagem de férias. Outros são precavidos e querem ter uma reserva caso aconteça algo inesperado e precisem de recurso com rapidez. Para 2017, a sugestão é esquecer a estratégia do dinheiro embaixo do colchão, e investir os seus sonhos em aplicações que te darão conforto, rentabilidade e segurança.

A solução para guardar dinheiro com sabedoria, é investir. Porém, essa é uma prática ainda pouco difundida entre os brasileiros, que pouco aproveitam as vantagens do hábito de poupar, por pensarem que é preciso grandes valores para começar. Não esqueça, para colher os bons frutos do imóvel próprio, carro ou da aposentaria, é preciso plantar, isto é, começar a investir. Para você ter uma ideia, guardando 100 reais por mês, em uma aplicação que renda 10% ao ano, em 30 anos você terá mais de 220 mil reais! Agora imagine se você conseguir guardar um pouco mais do que isso?

Nos dias de hoje, as instituições financeiras cooperativas figuram como uma excelente opção para você, uma vez que oferecem relacionamento muito próximo com o associado, e por isso, podem ajudar a escolher o investimento mais adequado aos seus objetivos e expectativas. Além de oferecerem ampla gama de produtos e serviços, com taxas e benefícios muitas vezes mais atrativas em relação aos ofertados pelas demais instituições financeiras, as cooperativas contribuem para o desenvolvimento local, na medida em que os investimentos feitos pelos associados permanecem na região.

Entre as diversas alternativas, a poupança é o investimento mais conhecido entre os brasileiros. Por ser uma aplicação simples, segura e sem impostos, com aplicações ou saques que podem ser feitos a qualquer momento, com quaisquer valores, é sempre uma excelente opção. Guardar dinheiro na poupança, coopera para você ter mais liberdade, além de possibilitar o planejamento e a realização dos seus projetos de vida no curto prazo de forma descomplicada.

Para quem busca outras opções onde investir, buscando maior diversificação de produtos, existem ótimas oportunidades, tanto para quem não gosta de correr riscos, quanto para quem prioriza a rentabilidade. O Sicredi – instituição financeira cooperativa com mais de 3,4 milhões de associados e atuação em 20 estados brasileiros –, por exemplo, oferece como excelente opção as aplicações pré-fixadas. Ou seja, no momento em que você investe, já sabe exatamente quanto vai receber quando resgatar o seu dinheiro, visto que a taxa é definida no momento da contratação e não se altera independente de variações que ocorram no mercado.Com a perspectiva de queda da taxa de juros da economia, a Selic, investir em uma aplicação pré-fixada pode ser uma boa alternativa de garantir rentabilidade elevada ao longo de 2017.

Outra excelente opção disponibilizada pelo Sicredi para seus associados, são os fundos de renda fixa. Com valores a partir de R$ 100 você já tem acesso a esta modalidade de investimento, que em outras instituições são ofertadas apenas a grandes investidores. Esta opção é indicada para quem busca juntar os benefícios da segurança e da rentabilidade diária, com o acesso as melhores alternativas do mercado de capitais, por um baixo custo. Este custo menor reflete no seu bolso, visto que, quanto menores os custos cobrados pela instituição no fundo, melhor tende a ser a sua rentabilidade.

Para quem já investe, alguns mitos devem ser esclarecidos, especialmente em relação à declaração do Imposto de Renda (IR). Um dos mais comuns é acreditar que o resgate dos investimentos, no final do ano, evitará que o valor conste na declaração de IR, o que não é verdade. Segundo a Receita Federal, é obrigação do contribuinte declarar todas as aplicações financeiras que teve no decorrer do ano.

2017 está chegando e guardar dinheiro não precisa ficar só na promessa. Investir é sempre a melhor opção para tornar realidade essa meta de Ano Novo e ainda traz recompensas financeiras positivas no futuro, para você e, também, para toda a sua comunidade. Pois, no Sicredi, ao mesmo tempo em que os objetivos comuns dos associados são alcançados e suas necessidades atendidas, a comunidade é beneficiada com o desenvolvimento local, promovido pela geração de valor econômico, social e ambiental de uma das 119 Cooperativas de Crédito filiadas ao Sicredi.

*Gerente de Produtos de Investimento do Banco Cooperativo Sicredi