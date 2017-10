Momento desfavorável Juros altos e câmbio desfavorável inviabilizam retomada dos investimentos, diz presidente da Abimaq

Custo de capital elevado, câmbio, recessão e endividamento foram alguns dos pontos elencados por José Velloso, presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ), como motivos que inviabilizam a retomada dos investimentos por parte das indústrias.

Para Velloso, que esteve no Recife para participar do evento comemorativo dos 80 anos da Abimaq, o aumento de investimentos em infraestrutura e a recomposição das margens de lucros são prioridades. “Precisamos de juros baixos, câmbio competitivo, restabelecimento do fluxo de crédito e o equacionamento dos passivos fiscais para criar um ambiente favorável aos investimentos produtivos”.

O presidente executivo afirmou que a Abimaq tem atuado em diversas frentes com o objetivo de criar as condições favoráveis ao investimento das indústrias.

Entre essas ações ele destacou a participação em coalizões, como a que busca impedir a aplicação do direitoantidumping contra às importações brasileiras de aço que vem sendo solicitada pelas siderúrgicas nacionais.

De acordo com Velloso, essa medida causaria aumento de custos e afetaria a competitividade das indústrias, gerando desemprego e pressão inflacionária.

Velloso lembra ainda que se trata de um "tiro no pé", pois com a medida, os consumidores de aço no Brasil ficam com seus custos majorados, mas os bens fabricados com os mesmos aços feitos na China e Rússia entram no Brasil.

“O Brasil está sendo inundado de bens fabricados com este mesmo aço vindo da China e Rússia. Somente em máquinas em 2016 foram 3,6 milhões de toneladas de bens importados. Mais do que uma CSN”, explica.

O executivo também revelou que a entidade reivindica a ampliação do prazo de recolhimento de impostos federais e o incentivo à pontualidade no pagamento de tributos por meio de bônus de adimplência.

REFORMA TRIBUTÁRIA

Germano Rigotto, diretor de ação aolítica da Abimaq, que também participará do evento no Recife, defendeu a proposta de reforma tributária do deputado federal Luiz Carlos Hauly, que, segundo ele, poderá fazer o Brasil voltar a crescer de 5% a 7% ao ano, além de contribuir para a desconcentração da renda no Brasil.

“Caso o projeto seja aprovado, o crescimento econômico será de forma continuada e sustentada, e garantirá a neutralidade na competitividade entre as empresas, com o fim imediato da guerra fiscal entre os estados graças a criação do Imposto sobre o Valor Agregado (IVA) e o imposto seletivo cobrados no destino, o que o torna a livre concorrência mais justa”.

Rigotto abordará a atual situação política, o mercado industrial, as reformas política, trabalhista, tributária e da Previdência. “Não podemos mais perder tempo. O Brasil precisa de uma fotografia sem retoques dos problemas para que seja possível construir uma nova plataforma para o crescimento futuro”.

A Abimaq representa atualmente cerca de 7.500 empresas dos mais diferentes segmentos fabricantes de bens de capital mecânicos, cujo desempenho tem impacto direto sobre os demais setores produtivos nacionais.