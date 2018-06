Campo Grande Litro do diesel sobe 4,2% e gasolina tem aumento de 3,6% Apesar do fim da greve, combustíveis ainda estão caros

Dois dias após caminhoneiros encerrarem manifestações pela redução de preços do diesel e iniciarem movimento de retorno às estradas, a queda de preços do combustível ainda demora a chegar às bombas dos postos em Mato Grosso do Sul. Pesquisa de preços realizada pelo Correio do Estado em estabelecimentos da região central e da periferia da Capital aponta que o preço médio do diesel comum está 4,2% mais alto que o apurado uma semana atrás pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Enquanto o valor por litro custava, em média, R$ 3,77 nos postos da Capital, entre os dias 20 e 26 de maio, o preço estava em R$ 3,93, na sexta-feira. Quando considerados os preços mínimo e máximo, a variação é de 12,4% e o valor comercializado do diesel vai de R$ 3,69 a R$ 4,15.

Para a gasolina – que durante os 10 dias de paralisação dos caminhoneiros chegou ao pico de R$ 4,89 ou 25% em relação ao preço praticado originalmente pelos estabelecimentos, levando o Procon a autuar, pelo menos, 21 postos e emitir multas por prática de preços abusivos –, os patamares retornaram a níveis mais próximos da realidade de mercado; mesmo assim, a pesquisa da reportagem também constatou alta de 3,6% no preço, em relação à média da ANP. De R$ 4,14, o valor do derivado de petróleo subiu para R$ 4,29, em média. O preço máximo está em R$ 4,39 e o preço mínimo, R$ 4,04, variação de 8,6%.