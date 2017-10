ECONOMIA Longen participa de reunião para ampliar investimentos dos Emirados Árabes Unidos no Brasil

Foto: Divulgação

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, participou, nesta terça-feira (17/10), em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, do 1º Encontro Empresarial Brasil-Emirados Árabes Unidos, que foi realizado pela CNI (Confederação Nacional da Indústria) em parceria com a Embaixada do Brasil no país e com apoio da APEX-Brasil. Os Emirados Árabes Unidos investiram US$ 290,2 bilhões entre 2003 e 2016 no mundo e geraram 473 mil empregos, mas a economia brasileira só conseguiu atrair US$ 1,5 bilhão e 2.579 empregos ou 0,5% do total.

Por isso, de acordo com Sérgio Longen, a CNI acredita ser possível ampliar as relações econômicas e financeiras entre o Brasil e os Emirados Árabes Unidos, pois, nos últimos anos, os emiráticos investiram justamente em setores que têm oportunidades no Brasil. “A reunião foi muito positiva, servindo para que o setor industrial brasileiro apresentasse suas oportunidades de negócios. Além disso, os árabes tiveram a chance de tirarem dúvidas sobre o setor no Brasil”, pontuou.

O diretor de desenvolvimento industrial da CNI, Carlos Abijaodi, apresentou projetos privados em segmentos como alimentos e bebidas, construção civil, aeronáutica, metalurgia, petróleo e gás, agroindústria, têxtil e tecnologia da informação e comunicação, além das concessões no próximo ano em portos, aeroportos, rodovias e obras em saneamento. “Em conversas com as Câmara de Comércio nos Emirados percebemos que há muito desconhecimento sobre o Brasil. Por isso, apresentamos projetos concretos e aproveitamos para falar dos principais dados da economia, como o controle da inflação, retorno da confiança e desemprego em queda”, explicou.

Missão

Participaram do encontro 25 presidentes de federações estaduais de indústrias, que trataram da diversidade dos Estados brasileiros e apresentaram oportunidades de investimentos em diferentes setores como moveleiro, confecções, construção de edifícios, mineração, calçados, químico, automotivo, alimentos, tecnologia da informação, na cadeia de petróleo e gás, parcerias com empresas de logística e energia.

“Estamos precisando mostrar a cara do Brasil. Como ele é diversificado. Por isso, estão indo presidentes de federações do Amazonas ao Rio Grande do Sul”, afirma Carlos Abijaodi. Os empresários estão em Abu Dhabi para acompanhar a delegação de estudantes brasileiros do Senai que participam da WorldSkills, a maior competição de educação profissional do mundo, que ocorre a cada dois anos.

Do lado árabe, a Câmara de Comércio de Abu Dhabi contratou 10 especialistas em Brasil para apoiá-los durante o evento e sabatinar os empresários brasileiros, além das empresas associadas à Câmara. Participaram, ainda, representantes do ADIA (Abu Dhabi Investment Authority), o maior fundo do Oriente Médio, responsável pelo investimento do excesso das receitas de petróleo do emirado, e o Dubai FDI (Dubai Foreign Direct Investment Agency).