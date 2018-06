'Pequenas Empresas & Grandes Negócios' McDonald’s recebe prêmio de melhor franquia do ano de 2018 "Premiação faz parte da 15º edição do Guia de Franquias da revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios da Editora Globo"

Dorival Oliveira - VP de Franquias do McDonald's Foto: Divulgação/Assessoria

O McDonald’s Brasil acaba de ser reconhecido como a Franquia do Ano em premiação concedida pela revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios.

A publicação que apontou as Melhores Franquias do Brasil em 2018 avaliou as empresas a partir de um ranking baseado em uma pesquisa feita pela Serasa Experian, tendo como base três pilares: a qualidade (o valor da marca, o investimento em marketing e a inovação), o desempenho (a performance financeira) e a satisfação do franqueado (a avaliação do dono da unidade em relação aos serviços prestados pelo franqueador).

Todos os premiados farão parte da edição do Guia de Franquias 2018/2019 que traz as 411 melhores redes do país e um total de 1.052 marcas para se investir, além de apresentar tendências de mercado.

“É com grande alegria que recebemos esse prêmio tão importante! O McDonald’s agradece o reconhecimento e parabeniza os outros participantes. Com certeza, essa premiação nos dará mais força e inspiração para alcançarmos novos desafios e buscarmos cada vez mais a satisfação dos nossos clientes” afirma Dorival Oliveira, vice-presidente de Franquias da divisão Brasil da Arcos Dorados.

Sobre a Arcos Dorados

A Arcos Dorados é a maior franquia independente do McDonald’s do mundo, tanto em vendas totais do sistema como em número de restaurantes. A Companhia é a maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e Caribe, com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias de restaurantes McDonald’s em 20 países e territórios, incluindo Argentina, Aruba, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Curaçao, Equador, Guiana Francesa, Guadalupe, Martinica, México, Panamá, Peru, Porto Rico, St. Croix, St. Thomas, Trinidad & Tobago, Uruguai e Venezuela. A Companhia opera ou franqueia mais de 2.180 restaurantes McDonald’s com mais de 90.000 funcionários e é reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar no América Latina. A Arcos Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO). Para saber mais sobre a Companhia visite a seção de Investidores de nosso site: www.arcosdorados.com/ir