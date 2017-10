Economia MS tem melhor resultado em exportações dos últimos 2 anos "Mato Grosso do Sul exportou US$ 3,722 bilhões em produtos"

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

De janeiro a setembro de 2017, Mato Grosso do Sul exportou US$ 3,722 bilhões em produtos. É o melhor resultado para o acumulado até o terceiro trimestre dos últimos dois anos, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). Em 2016, o faturamento foi de US$ 3,320 bilhões e em 2015, US$ 3,594 bilhões.

Frente a parcial do ano passado, a receita dos embarques sul-mato-grossenses aumentou 12,10%. Do grupo de dez produtos que concentrou nestes nove meses de 2017, 91,36% de todo o faturamento de Mato Grosso do Sul com essas operações, oito são da agropecuária ou utilizam matérias-primas que vêm do segmento.

No acumulado do ano, a soja mantém, pela sétima vez consecutiva, a liderança no ranking de faturamento com as exportações. O estado vendeu para o exterior, 3,416 milhões de toneladas, com uma movimentação financeira de US$ 1,277 bilhão, o que representa um incremento de 22,36% em comparação com o mesmo intervalo de tempo do ano passado.

A China é o grande comprador da soja sul-mato-grossense. O estado embarcou para o país asiático 2,761 milhões de toneladas, 80,81% do total exportado, obtendo uma receita de US$ 1,040 bilhão, o equivalente a 81,47% da venda total da oleaginosa para o exterior na parcial deste ano.

Depois da soja aparecem no top dez das exportações do estado: celulose, com US$ 697,635 milhões; açúcar, com US$ 386,368 milhões; carne desossada e congelada de bovinos, com US$ 266,643 milhões; milho em grão, com US$ 226,672 milhões; pedaços e miudezas congelados de galos e galinhas, com US$ 213,669 milhões; carne desossada e resfriada de bovinos, com US$ 105,234 milhões; minério de ferro, com US$ 90,724 milhões; farinhas e “pellets” da extração de óleo de soja, com US$ 74,183 milhões e manganês, com US$ 61,996 milhões. (Com G1)