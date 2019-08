ADMINISTRAÇÃO Nova Alvorada do Sul mantém safra de investimentos Administração de Arlei Barbosa assegurou mais R$ 40 milhões para obras de infraestrutura e modernização urbana

Foto: Reprodução

Com um modelo de gestão eficiente e participativa, baseado na responsabilidade fiscal, nas ações planejadas e na transparência democrática, a Prefeitura de Nova Alvorada do Sul vem assegurando à população novas e consistentes de inclusão social e econômica. O prefeito Arlei Barbosa (MDB) e sua equipe, além das estruturas que oferecem as mais atrativas condições para os investidores, ampliam avanços que fizeram do município um dos campeões de crescimento e evolução socioeconômica do Estado.

Esta realidade e renovada a cada dia, como aconteceu no último da 19, quando, em ato na Câmara de Vereadores, o prefeito anunciou mais um “pacote” de obras de infraestrutura, com ênfase na pavimentação e no saneamento, além de soluções em modernização administrativa. Nas quatro frentes de recursos, serão investidos R$ 40 milhões, provenientes de receitas próprias do Município, do Estado e da União, por meio de emendas parlamentares federais, e ainda outros financiamentos. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica (CEF) são os grandes financiadores federais.

Com esse programa de obras serão abertas mais de 200 vagas diretas e indiretas de trabalho. Segundo Arlei Barbosa, uma das intervenções mais aguardadas pelo povo nova-alvoradense é a pavimentação de várias ruas, em projetos que incluem serviços complementares (calçamento, meio-fio), drenagem e sinalização viária. Também foram priorizadas pelo prefeito outras reivindicações recorrentes da comunidade, como a reforma do Ginásio de Esportes e dos postos de saúde, além da ornamentação da Praça Nelson Tereré.

FICHA LIMPA





O prefeito Arlei Barbosa. Foto: Divulgação

Na verdade, segundo Arlei Barbosa, todas as obras lançadas nestas planilhas constituem prioridades comunitárias. O volume de recursos que vem sendo mobilizado tem como lastro a credibilidade da administração, que tem posição de destaque no ranqueamento financeiro e, com isso, fica garantido o acesso de Nova Alorada do Sul a programas e linhas de crédito e financiamento.

Uma prefeitura ficha limpa tem trânsito em qualquer instituição que opera com créditos, observa o prefeito emedebista. “Nossos projetos são muito bem recebidos e avaliados pelas instituições”, salienta o secretário municipal de Governo, Márcio França.

Para o prefeito, é fundamental exaltar e reconhecer a importância decisiva das parcerias com agentes públicos e da sociedade civil que o Município vem construindo desde o início da gestão. Por isso, para investimentos como os previstos neste “pacote”, Arlei Barbosa menciona outras obras e projetos já garantidos e realizados com o apoio de lideranças como o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e parlamentares municipais, estaduais e federais.

O prefeito não permite que paixões e interesses políticos, pessoais ou partidários contaminem sua gestão e afirma que está governando com todas as pessoas dispostas a trabalhar pelo desenvolvimento humano, social e econômica de Nova Alvorada do Sul.