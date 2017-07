Acesso ao Pacífico Nova expedição percorrerá rota bioceânica em agosto Lançamento da II Rila será nesta quinta-feira, em Campo Grande

Por: Larissa Amaral com Assessoria do Setlog-MS

Dezenas de autoridades e empresários brasileiros confirmaram presença para participar da segunda expedição da Rota de Integração Latino-Americana (Rila). Prevista para a segunda quinzena de agosto e organizada pelo Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas e Logística de Mato Grosso do Sul (Setlog/MS), a caravana percorrerá mais de três mil km de Mato Grosso do Sul ao acesso ao Oceano Pacífico, pelo Chile.

O roteiro é uma das alternativas da rota bioceânica que liga o Brasil aos países latino-americanos com saída para o Pacíico. Nesse traçado, definido após estudos técnicos plurinacionais, o corredor tem início em Porto Murtinho (Brasil) e avança pelas localidades paraguaias de Carmelo Peralta, Mariscal Estigarribia y Pozo Hondo (Paraguai), ingressa na Argentina (Misión La Paz, Tartagal, Jujuy, Salta, Sico y Jama) e chega aos destinos finais nas regiões chilenas de Antofagasta e Mejillones e ainda de Iquique e Arica.

O presidente do Setlog/MS, Cláudio Cavol, explica que as tratativas entre os governos do Brasil, Paraguai, Argentina e Chile avançaram muito desde a realização da primeira expedição realizada em junho de 2013. Ele ressalta o apoio do governo de Mato Grosso do Sul, que como defensor da iniciativa também integrará a caravana, e destaca os avanços: “A rota de integração latino-americana é uma realidade. Depois que se definiu esse traçado, vários acordos internacionais foram firmados, como, por exemplo, a construção da ponte que ligará Porto Murtinho a Carmelo Peralta, no Paraguai”, assinalou Cavol.

O empresário lembra que acredita no futuro da rota bioceânica desde o início do processo. “A Rila trará desenvolvimento e novas oportunidades para todos os países e região do entorno”, aposta. O lLançamento da Segunda Expedição da Rila está marcado para esta quinta-feira, 6, a partir das 18h30min na Discaltol (Avenida Mato Grosso, 5046, em Campo Grande-MS).