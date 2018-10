Economia Novo saque do PIS/Pasep é liberado nesta quinta-feira O calendário de pagamentos do PIS é determinado de acordo com o mês de nascimento do trabalhador

O pagamento de mais um lote do PIS/Pasep(abono salarial) começa nesta quinta-feira (18).

O abono salarial é um benefício garantido aos trabalhadores que estão cadastrados no fundo PIS/Pase por pelo menos cinco anos, que receberam remuneração mensal de até dois salários mínimos (R$ 1.908, em 2018) durante o ano-base, ter trabalhado por pelos menos 30 dias no período e ter os dados informados pelo empregador no RAIS (Relação Anual de Informações Sociais).

O PIS (Programa de Integração Social) é destinado aos funcionários da rede privada e é administrado pela Caixa Econômica Federal.Para os nascidos em outubro, estão disponíveis R$ 1,38 bilhão para 1,89 milhão de trabalhadores. Já o Pasep destina-se aos servidores públicos e é administrado pelo Banco do Brasil.

O calendário de pagamentos do PIS é determinado de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Nesta quinta, o lote liberado contempla os nascidos em outubro. Já o Pasep, considera o número final do benefício, contemplandos o final 3 nesta liberação.

O calendário de pagamentos termina em 13 de março de 2019, incluindo os funcionários nascidos em maio e junho e benefício com final 8 e 9.

O valor do benefício varia de acordo com o tempo de trabalho do servidor. A quantia vai de R$ 80, para quem trabalhou apenas um mês no ano, e chega a um salário mínimo (R$ 954), para quem ocupou cargo com carteira assinada por 12 meses.

Os trabalhadores podem conferir se têm direito a receber algum valor acessando o site do Banco do Brasil, no caso do Pasep, ou da Caixa no caso do PIS.

Fonte: R7.