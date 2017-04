ASSUSTADOR Número de desempregados chega à 13,5 milhões no Brasil

O mercado de trabalho apresentou novos resultados negativos. A taxa de desemprego atingiu 13,2% no trimestre encerrado em fevereiro, o nível mais alto desde 2012, quando teve início da série histórica do IBGE. Pela primeira vez, o número de pessoas à procura de emprego passou da marca de 13 milhões, chegando a 13,5 milhões em todo o país entre dezembro e fevereiro. Especialistas estimam uma recuperação lenta do mercado de trabalho, e há, inclusive, quem não acredite que ela aconteça ainda este ano.

Segundo os dados divulgados ontem na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) Mensal, do IBGE, houve um crescimento de 30,6%, ou 3,2 milhões de desempregados, frente ao mesmo trimestre de 2016. Quando comparado com os meses de setembro, outubro e novembro — quando a taxa de desemprego foi de 11,9% —, 1,4 milhão de pessoas perdeu o posto de trabalho, o que indica uma alta de 11,7% no número de desempregados.

Apesar dos números elevados, os dados indicam uma desaceleração do aumento do número de desempregados na passagem de um trimestre para outro:

— O trimestre encerrado em fevereiro cresceu 11,7% frente ao trimestre anterior. No mesmo trimestre do ano passado, cresceu 13,8% nessa comparação. O cenário continua desfavorável, mas (o desemprego) está crescendo menos do que no ano anterior — explica Cimar Azeredo, coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE, destacando que o mesmo ocorreu na comparação anual: o trimestre encerrado em fevereiro cresceu 30,6% e, no ano passado, 40,1%.