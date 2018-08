INSS Parcela do 13º de aposentados vai movimentar R$ 230 mi no Estado Valor será depositado a partir do dia 27 para 298 mil beneficiarios de MS

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Mato Grosso do Sul vão receber cerca de R$ 230 milhões a partir do dia 27 da primeira parcela do abono de Natal. No total em MS deverão receber 298 mil beneficiários.

Ao todo, no Brasil são 30 milhões de beneficiados que terão direito ao abono salarial e a estimativa do Governo Federal é que a antecipação da chamada gratificação natalina injetará R$ 20,6 bilhões na economia do País até setembro. Nessa etapa, os aposentados receberão exatamente a metade do valor do benefício.

O depósito sai com as aposentadorias e pensões e acompanha o calendário mensal do INSS. Desde sexta-feira, dia em que a Previdência começa a processar a folha de pagamentos do mês de agosto já é possivel consultar seu saldo no site da Previdência.

A antecipação do abono vem sendo feita pelo governo nos últimos anos e foi confirmada pela gestão Michel Temer (PMDB) em meados de julho. O depósito da primeira parte vem sem a cobrança do Imposto de Renda. Se o segurado estiver sujeito à tributação, ela chegará na segunda parcela, paga a partir de novembro.

No dia 27, o primeiro da folha de agosto, receberão o benefício e a primeira parcela do 13º os segurados que ganham o salário mínimo, de R$ 954, e têm o cartão terminado em 1. Se tiver algum problema em consultar o site, o INSS informa que tradicionalmente, o processamento vai ocorrendo aos poucos e começa pelos benefícios iguais ao piso.