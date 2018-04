Economia Pedro Parente é eleito presidente do conselho de administração da BRF "Acionistas votaram uma nova composição, em subistituição ao colegiado de Abilio Diniz"

Presidente da Petrobras, Pedro Parente, durante conferência no Rio de Janeiro 28/02/2018 Foto: Reprodução/ REUTERS/Pilar Olivares

Acionistas da BRF aprovaram em assembleia na de ontem, quinta-feira (26) uma nova composição do conselho de administração da companhia de alimentos, com Pedro Parente na presidência, em substituição ao colegiado atualmente liderado por Abilio Diniz.

Além de Parente, a nova composição do conselho traz Augusto Marques da Cruz Filho (vice-presidente), Luiz Fernando Furlan, Dan Ioschpe, Flávia Buarque de Almeida, Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis, José Luiz Osório de Almeida Filho, Roberto Antônio Mendes, Roberto Rodrigues e Walter Malieni Jr.

A eleição do novo conselho foi realizada pelo sistema de voto múltiplo após questionamento da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) relacionado à mudança do modelo de votação na véspera. Na quarta-feira, a BRF disse que a eleição seria por meio de chapa, depois que o acionista Aberdeen Asset Management retirou o próprio pedido para a adoção de processo de voto múltiplo na votação.

As ações da BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão, fecharam em alta 0,58 por cento, a 25,97 reais, na bolsa brasileira, onde o Ibovespa encerrou com acréscimo de 1,57 por cento.

A mudança no conselho da BRF é resultado do descontentamento de acionistas da companhia, entre eles os fundos de pensão Petros e Previ, em meio à miríade de adversidades que a empresa vem enfrentando, incluindo prejuízos nos últimos dois anos e citação em investigações sobre fraudes sanitárias.

A BRF teve recentemente 12 unidades fabris proibidas de exportar de carne de frango para a União Europeia, um de seus principais mercados, após o bloco de países ter levantado suspeitas sobre a qualidade de produtos brasileiros, como consequência do escândalo da Carne Fraca.

Em 2018, os papéis da companhia acumulam perda de 29 por cento, após recuo de mais de 24 por cento em 2017.

Fontes disseram à Reuters que a escolha de Pedro Parente ajudará a pacificar entreveros entre grandes sócios, mas esperar que o executivo seja o motor para colocar a maior exportadora de carne de frango do mundo de volta nos trilhos pode ser uma aposta exagerada.

Desde a semana passada, quando os principais acionistas da BRF manifestaram apoio ao nome de Parente, as ações da companhia acumulam alta de cerca de 23 por cento.

O foco agora deve ficar voltado para potenciais candidatos a ocupar a presidência-executiva da companhia após a renúncia de José Aurélio Drummond Jr. nesta semana. O cargo é atualmente ocupado interinamente pelo diretor financeiro e de relações com investidores da BRF, Lorival Nogueira Luz Jr.

“…nós achamos que o mercado deve receber bem alguém com forte histórico no setor ou um presidente-executivo com experiência em gerenciamento de guinadas”, escreveram o analista Ian Luketic e equipe, do JPMorgan, em nota a clientes na ocasião da saída de Drummond Jr.