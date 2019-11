ECONOMIA PIB vai superar os R$ 102 bilhões e manter crescimento, prevê secretário Estimativa é que economia do Estado mantenha avanços nos próximos dois anos

Colheita do milho safrinha em Mato Grosso do Sul Foto: (Foto: Aprosoja/MS)

Mato Grosso do Sul deve manter o índice de crescimento positivo na economia nos próximos dois anos. A expectativa é do secretário de Estado de Produção (Semagro), Jaime Verruck, que afirmou que conforme acompanhamento das projeções econômicas, o PIB (Produto Interno Bruto) de 2018 pode chegar a R$ 102 bilhões no Estado.

“Além do bom resultado já confirmado no PIB de 2017 estamos acompanhando as tendências e acreditamos em 2018 e 2019 será novamente de avanço na economia estadual”, frisou Verruck que lembra que os indicadores de MS estão crescendo acima da média nacional.

“Já tivemos uma supersafra de milho em 2018 de 12 milhões de toneladas e mais de 8 milhões de toneladas de soja, o que nos ajuda na consolidação deste montante. Além disso para este ano, mesmo com todas as adversidades de clima, deveremos ter aumento de 10% na soja. No caso do milho mesmo que haja um comprometimento também apostamos em boa produção”, analisou.

O secretário lembrou ainda que não faltam recursos e 100% do FCO (Fundo Constitucional do Centro-Oeste) já foi liberado. “Estamos com esperança de um final de ano positivo para a economia de MS”, destacou acrescentando que governador já confirmou o pagamento do 13º salário que vai injetar mais dinheiro no comércio estadual. “Temos o compromisso do governador destes recursos e vemos um cenário positivo para a situação econômica de MS”, afirmou.

Construção civil - O setor da construção civil também deve esboçar reação na opinião do titular da Semagro. Um dos motivos desta recuperação está na queda das taxas de juros. “Desde agosto estamos vendo uma queda de juros no setor da construção civil e acreditamos em uma retomada também neste setor no Estado”, disse.

Outro ponto destacado pelo secretário é a implantação da MP da Liberdade Econômica que vem sendo feita gradativamente no Estado. “Estamos adequando nossas normas para a nova realidade da economia nacional e a Semagro vai coordenar as ações junto aos municípios para fazer esse ajustamento, inclusive do ponto de vista legal. Vamos trabalhar rápido para formar uma rede de simplificação e desburocratização e manter o ritmo de crescimento do Estado”, concluiu.