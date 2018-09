Alta Postos reajustam preço do diesel em até 14,7% na Capital Sexta-feira, valor máximo do litro era de R$ 3,89 em alguns estabelecimentos

Alguns postos de combustíveis de Campo Grande já aumentam o preço do litro do óleo diesel em até 14,7% após divulgação, na sexta-feira, dos novos valores de referência e de comercialização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Os preços estavam congelados há três meses. Na região Centro-Oeste, de MS, o diesel vai passar de R$ 2,1055 para R$ R$ 2,4094, alta de 14,4%. O reajuste já está valendo e há estabelecimentos da Capital vendendo o combustível por R$ 3,899 o litro, alta de aproximadamente 15% em comparação ao último relatório semanal da ANP, que apontava cotação média de R$ 3,397 em Campo Grande, na semana de 19 a 25 de agosto.

De acordo com o levantamento realizado pela reportagem do Correio do Estado, que percorreu 15 postos de diferentes regiões da Capital, o preço médio do litro do diesel está R$ 3,602, com valor mínimo de R$ 3,399 e máximo de R$ 3,929, considerando os pagamentos à vista.

Após a publicação da nova tabela da ANP, a Petrobras também emitiu nota informando que o preço médio do óleo diesel nas refinarias da estatal em todo o País está 13,03% mais caro. Com o aumento, o preço do diesel passou de R$ 2,0316 para R$ 2,2964.