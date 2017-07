Interesse Público Preço da gasolina cai até 14 centavos, em algumas cidades de Mato Grosso do Sul "Segundo pesquisa realizada pela ANP o combustível ficou mais barato em cinco cidades do estado"

Foto: Reprodução web

Preço da gasolina teve quedas consideráveis em Mato Grosso do Sul nas últimas quatro semanas. De acordo com pesquisa da ANP (Agência Nacional do Petróleo), o litro chegou a ficar R$ 0,14 mais barato, mas não chegou as cidades da fronteira.

Das oito cidades pesquisadas pela ANP o combustível ficou mais barato em cinco, e em três o preço se manteve estável nas últimas quatro semanas. A maior redução foi em Nova Andradina onde passou de R$ 3,719 para R$ 3,579, queda de R$ 0,14 centavos.

E, Dourados, segunda maior cidade de MS, a redução foi de R$ 0,12 em um mês, caindo de R$ 3,681 para R$ 3,560. Em Campo Grande e em Coxim houve redução de 0,80 centavos, sendo que na Capital houve redução de R$ 0,10 no preço máximo encontrado.

Três Lagoas, divisa com São Paulo, são cinco centavos de diferença nas últimas semanas, de R$ 3,703 para R$ 3,653. Porém, a pesquisa mostra que nas cidades de fronteira, e Paranaíba, no extremo leste o preço não teve alteração.

Em Corumbá, na fronteira com a Bolívia, o preço se manteve estável em R$ 3,808, sem mudança em quatro semanas, assim como em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, que foi de R$ 3,608 para R$ 3,605.

Semana passada, o preço do litro da gasolina chegou a ser vendido por R$ 3,07 em bairros da Capital. Porém, dias depois a Petrobras anunciou alta no preço nas refinarias. Em seu último comunicado, a estatal informou que pode reajustar até diariamente os valores de combustíveis.