PIS / COFINS Preço da gasolina sobe mais de 8% após alta de impostos Etanol é o maior vilão

Apesar do aumento do preço do litro da gasolina nas refinarias ter ficado em 3,91%, o valor disparou nas bombas, registrando um crescimento de 8,22% na primeira semana após elevação dos impostos sobre os combustíveis, segundo levantamento semanal da Agência Nacional de Petróleo (ANP). Os preços subiram, em média, R$ 0,285.Contudo, ao anunciar o aumento do PIS e Cofins para os combustíveis, o governo esperava que a alta dos preços para o consumidor fosse ainda maior. Estimava-se que o litro ficaria R$ 0,41 mais caro. Como pontua o "G1", este foi o primeiro aumento no preço médio após 10 semanas seguidas de queda.O preço médio do diesel também foi afetado e terminou a semana em alta de 4,69% para o consumidor. A Petrobras elevou os preços nas refinarias em 3,43% esta semana.

Já o Etanol foi o principal vilão, sendo o combustível que teve a maior alta na primeira semana após elevação dos impostos. Para o consumidor final, o aumento foi do preço foi de 8,86% em média. Foi o único combustível com alta superior à estimativa do governo, subindo R$ 0,211. A previsão era de R$ 0,20.Nesta sexta-feira (28), o governo decretou que fosse revertido parte do aumento na alíquota de PIS/Cofins do etanol, o que reduzirá o aumento do imposto por litro em R$ 0,08.