Sentir no bolso Preço da gasolina volta a subir e passa de R$ 3,90 O levantamento foi realizado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) e divulgado nessa sexta-feira (10)

Opreço médio da gasolina subiu novamente. O valor médio cobrado nas bombas foi de R$ 3,938 por litro, acima dos R$ 3,882 registrados na semana anterior. Segundo destaca o G1, é a primeira vez que o preço do combustível fica acima de R$ 3,90.O levantamento foi realizado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) e divulgado nessa sexta-feira (10). O estudo considera os valores praticados em 3.097 postos de combustível no país.

A publicação recorda que a Petrobras autorizou na segunda-feira a alta de 2,3% para a gasolina e aumento de 1,9% para o diesel nas suas refinarias, devido principalmente ao aumento das cotações dos produtos e do petróleo no mercado internacional.

Os preços do etanol e do etanol também subiram na semana passada. O preço médio do diesel alcançou R$ 3,243 por litro na semana passada, contra R$ 3,214 na semana anterior. Já o valor médio cobrado por litro do etanol saltou de R$ 2,681 para R$ 2,745 em uma semana, segundo a ANP.