NOVA ALTA Preço do diesel encarece 2% nessa quarta-feira nas refinarias Em Campo Grande, a gasolina chega a R$ 4,24 em alguns postos de combustíveis

Com a nova alta deve se aproximar da cifra cobrada pela gasolina Foto: Reprodução/Correio do Estado

A Petrobras informou que vai aumentar o valor do óleo diesel em 2% nessa quarta-feira, 4, assim como reajustar toda a cadeia do produto. Conforme divulgou a estatal na tarde de ontem, (3), o diesel marítimo sobe 2,1% e os destinados às térmicas sobem 2,2% (S500) e 2% (S10).

A comercialização do preço do diesel abaixo da paridade internacional nas últimas semanas fez com que a Associação dos Importadores de Combustíveis (Abicom) reclamasse no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), na semana passada, alegando que o congelamento prejudica o mercado.



O preço da gasolina não foi alterado, informou a Petrobras. Em Campo Grande, o litro da gasolina chega a custar R$ 4,24 em alguns postos de combustíveis.

Custando no período R$ 3,753, em média o diesel era encontrado na Capital pelo valor de R$ 3,349 a R$ 4,099. Com a nova alta deve se aproximar da cifra cobrada pela gasolina, se este valor chegar às bombas.