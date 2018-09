Quase 5 reais Preço máximo da gasolina em Campo Grande alcança maior nível em 10 semanas Segundo ANP, diesel também registrou alta na última semana de agosto

Por: Correio do Estado

Foto: Valdenir Rezende

Gasolina comercializada em Campo Grande alcançou o preço máximo de R$ 4,979 na última semana de agosto, maior patamar registrado no intervalo de 10 semanas, de acordo com levantamento de preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O valor foi encontrado em um dos 43 postos pesquisados na Capital sul-mato-grossense durante a semana de 26 de agosto a 1º de setembro.

Já quando considerado o preço médio apurado nos estabelecimentos, o preço por litro do combustível ficou em R$ 4,098, fechando com aumento de 0,55% em relação à semana anterior (R$ 4,077).

OUTROS COMBUSTÍVEIS

Conforme os dados da ANP, o preço médio do etanol ficou em R$ 3,036 na semana encerrada neste sábado (1º), estável em relação ao da semana imediatamente anterior, de R$ 3,032.

Quanto ao diesel, o preço médio do combustível aumentou 0,77% e passou de R$ 3,397 para R$ 3,423 na Capital.