Economia Produção de veículos cresce 45,7% em agosto Montadoras produziram 260,3 mil veículos no mês passado. No acumulado do ano, produção alcançou 1,74 milhão de unidades

Porto de Paranaguá (PR). Brasil exportou 506 mil veículos no ano até agosto Foto: Ivan Bueno/APPA

A produção de veículos no Brasil registrou em agosto o melhor desempenho do ano. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), 260,3 mil veículos foram produzidos no período – alta de 45,7% frente a agosto do ano passado e o melhor resultado desde 2014.

Os dados mostram, ainda, que o desempenho do setor tem sido fortemente influenciado pelas exportações, que aumentaram 56% no acumulado do ano até agosto. Essas vendas para o exterior passaram de 324,2 mil unidades para 506 mil. Os mais exportados do ano foram os veículos leves, com 481,3 mil unidades.

No acumulado do ano, a produção de veículos cresceu 25,5% ao passar de 1,39 milhão de unidades para 1,74 milhão. Diante desses números, a Anfavea melhorou as projeções para o ano.

Projeções

Antes, a expectativa era que a produção de veículos aumentasse 21,5% em 2017. Agora, a previsão aumentou e passou para 25,2%. Em números absolutos, significa que a projeção foi de 2,61 milhões de automóveis para 2,7 milhões.

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, classificou os dados de produção e os de inflação (IPCA ficou em 0,19%) como "muito boas notícias". Ele comentou os números por meio de seu perfil no Twitter. "A maior produção fez o emprego no setor crescer, o que ajuda a reverter consequências da maior recessão da nossa história, iniciada em 2014", afirmou.