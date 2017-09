Economia Produção industrial avança e registra melhor julho desde 2014 Este é o quarto mês consecutivo de crescimento da indústria nacional. Dados foram divulgados pelo IBGE nesta terça-feira (5)

14 dos 24 setores industriais apresentaram crescimento em julho Foto: Arquivo EBC

Na sequência dos bons resultados dos indicadores econômicos, a atividade da indústria nacional cresceu pelo quarto mês seguido. Em julho, a produção industrial marcou 0,8% na comparação com junho, no melhor resultado para o mês desde 2014, quando a taxa foi de 1,3%.

Já em relação ao mesmo mês do ano passado, a taxa da produção industrial avançou 2,5%, a melhor variação nessa base de comparação em quatro anos. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (5) pelo Instituto Brasileiro Geografia e Estatística (IBGE).

Com isso, a produção industrial acumula alta de 0,8% neste ano. Nos últimos 12 meses, o indicador saiu de um resultado negativo de 9,5% em julho do ano passado para uma retração de apenas 1,1%.

Destaques

De acordo com a pesquisa, 14 dos 24 ramos pesquisados tiveram avanços no mês. Entre os principais resultados estão os dos setores de produtos alimentícios (+2,2%), produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (+1,9%), equipamentos de informática e produtos eletrônicos (+5,9%) e produtos farmoquímicos e farmacêuticos (+4,8%).

Para o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o resultado aponta para uma recuperação do setor. "Há crescimento disseminado nas 4 categorias econômicas da indústria, mostrando que a recuperação do setor será sustentável", comentou o ministro, no Twitter.

Entre as grandes categorias econômicas, em julho frente a junho, o principal crescimento foi registrado na produção de bens de capital, com avanço de 1,9%, e bens intermediários, com uma alta de 0,9%. O segmento de bens de consumo subiu 0,6% no período.