R$ 17 reais Reajuste do salário mínimo; saiba o que você pode comprar com "tudo isso" "O aumento foi de 1,81%, o menor ajuste em 24 anos"

No último dia 19, o presidente Michel Temer (PMDB) assinou o decreto que define o salário mínimo de 2018 em R$ 954. O aumento foi de 1,81%, o menor ajuste em 24 anos, desde o anúncio do Plano Real. O valor, válido desde o dia 1º, é apenas R$ 17 reais mais que o salário mínimo fixo de 2017, que constava em R$ 937. A quantia também é menor do que a estimativa aprovada pelo Congresso Nacional, de R$ 965. Com a medida, o governo prevê economizar R$ 3,3 bilhões no ano que vem.



Atualmente, cerca de 45 milhões de aposentados e pensionistas recebem salário mínimo. O MS Notícias faz um levantamento de como e com o que os brasileiros podem gastar o valor do reajuste.

1 pacote de arroz branco ed 5 Kg em Campo Grande MS, custa em torno de R$ 10,50, o reajuste daria apenas para comprar um sem ter que 'interar'.

3 pacotes de feijão: R$ 16,00 reais já que na Capital um pacote do produto está entre R$ 3,85 e R$ 4 reais.

1 ingresso para o cinema em dia de segunda-feira no Cinépolis, Shopping Campo Garnde, Norte Sul Plaza e UCI que está entre R$ 10 e R$ 16 reais dependendo do cinema de sua preferência.



2 sanduíches promoção do dia Mc Donald’s na Afonso Pena, no Centro, isso se não for pagar estacionamento: R$ 16.

1Chinelo havaianas: R$ 16,99.

4 côcos verdes: R$ 15.

14 pacotes de macarrão instantâneo: R$ 16,80.

Ou 1 sanduiche artesanal na Subwey que custa em torno de 15 reais, na promoção está R$ 9 se estiver sozinho quem sabe possa adquirir até um refrigerante.