Economia Receita libera consulta ao quinto lote do Imposto de Renda Serão pagos R$ 3,1 bilhões a mais de 2,4 milhões de contribuintes

Por: Fernando Mellis, do R7/ Reprodução Tero Queiroz

Foto: Everton Silveira/Agência Freelancer/Folhapress - 25.07.2016

Quem ainda não recebeu a restituição do Imposto de Renda 2018 já pode, desde o começo da manhã desta sexta-feira (5), consultar se está no quinto lote de pagamento. O depósito em conta vai ocorrer no dia 15, segundo a Receita Federal.

Serão pagos R$ 3,1 bilhões a mais de 2,4 milhões de contribuintes. Os valores serão corrigidos pela inflação oficial de maio a outubro, de 3,62%.

A Receita também pagará restituições residuais (2008 a 2017) a mais de 70 mil contribuintes, um montante de R$ 142 milhões.

O contribuinte pode efetuar a consulta no site da Receita Federal ou ligar para o número 146. O serviço e-CAC permite ainda o acesso ao extrato da declaração e ver se há alguma inconsistência que esteja pendente de regularização.

O crédito bancário ficará disponível na conta por um ano. Após o esse período, o valor retorna aos cofres do governo e precisará ser solicitado pelo contribuinte à Receita.

Caso a sua restituição esteja prevista, mas não caia na conta no dia 15, a Receita orienta a entrar em contato com o Banco do Brasil, em qualquer agência ou pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.

Fonte: R7.