Receita paga hoje lote residual do Imposto de Renda Serão depositados 310 milhões de reais, referentes a restituições de 2008 a 2017

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Receita Federal paga hoje as restituições incluídas no residual do Imposto de Renda de 2017. Serão depositados 310 milhões de reais, referentes a restituições de 2008 a 2017. Esta etapa vai beneficiar 165.898 contribuintes.