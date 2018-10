Economia Receita paga hoje restituições do quinto lote do IR O contribuiente que não recebeu o dinheiro nesta segunda deve ir pessoalmente a uma agência do Banco do Brasil

Foto: © Tomaz Silva/Agência Brasil

Cerca de 2,5 milhões de contribuintes devem receber nesta segunda-feira (15) o pagamento do quinta lote de restituição do Imposto de Renda. De acordo com a Receita Federal, estão inclusas neste lote todas as declarações transmitidas até o dia 28 de abril, a dois dias do prazo final.

Alguns contribuintes já receberam o dinheiro no fim de semana.

Segundo destaca a Folha de S. Paulo, quem não recebeu deve conferir se houve algum problema com a conta-corrente e se a restituição foi realmente liberada. O contribuiente que não recebeu o dinheiro nesta segunda deve ir pessoalmente a uma agência do Banco do Brasil ou entrar em contato pelos telefones 4004-0001, nas capitais; 0800-729-0001, nas demais cidades; e 0800-729-0088 (somente para deficientes auditivos).

A restituição do imposto é, na prática, a devolução do que o contribuinte acabou pagando a mais no ano anterior (ano-base 2017).