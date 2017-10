Brasil mais forte Recuperação da economia e do emprego eleva otimismo do brasileiro Indicador da CNC mostra que as famílias estão mais confiantes no futuro. Melhora do cenário deve impulsionar compras

Foto: Reprodução/Internet Com a recuperação da economia e do mercado de trabalho, o brasileiro está cada vez mais otimista e disposto a comprar. Em outubro, o índice que mede a intenção de consumo das famílias registrou alta de 1,4% e alcançou os 77,9 pontos. Os dados são da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e foram divulgados ontem (24). Os números da pesquisa mostram, ainda, que frente a outubro do ano passado, o indicador registrou crescimento ainda mais expressivo: avançou 5,4%. “A intenção de consumo das famílias segue em recuperação lenta, porém progressiva”, explicou a assistente econômica da CNC, Juliana Serapio. Praticamente todos os elementos avaliados na pesquisa para formar o indicador apresentaram melhora em outubro. Um dos destaques é a avaliação sobre o emprego atual. Esse componente do indicador chegou aos 107,4 pontos e apresentou alta de 0,9% no mês. Melhora do emprego Na prática, esse componente que avalia o emprego atual mostra que o brasileiro está confiante de permanecer na mesma empresa nos próximos meses, uma segurança que dá estabilidade para planejar e fazer compras de maior importância ou financiadas. “Os sinais de regeneração do mercado de trabalho deverão contribuir para elevar o grau de confiança dos consumidores nos próximos meses, dando sustentabilidade ao ritmo de crescimento das vendas”, afirmou a assistente econômica da CNC. Previsões para o comércio A CNC também informou que a melhora do cenário levou a entidade a rever a projeção para as vendas do ano: passou de uma alta de 2,2% para 2,8%. Caso esse número se confirme, será o primeiro crescimento anual do comércio desde 2013.