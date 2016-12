Cidade Rede de restaurantes prevê expansão para 2017

Por: Jhoseff Bulhões, com assessoria

A Rede Madero está chegando perto de fechar a venda de aproximadamente 15% do negócio para um fundo de private equity. As negociações, intermediadas pelo ITAU BBA estão adiantadas. O objetivo é levantar capital para saldar a dívida que a companhia tem com a gestora HSI, comprar novos equipamentos, ampliar e comprar novas máquinas para a fábrica em Ponta Grossa e concretizar o plano de expansão da rede para 2017.

O custo de ampliação da fábrica em Ponta Grossa deverá ser de R$ 30 milhões. O chef Junior Durski, CEO da Rede Madero, quer investir 5 milhões de euros em uma máquina francesa totalmente automatizada para fabricar os famosos pães crocantes, marca registrada do Madero, e ainda adquirir uma câmara congelada robotizada, ao um custo de R$ 7 milhões. Completando o plano de investimentos para 2017, a rede prevê inaugurar 40 novos restaurantes, sendo 16 Steak Houses em shoppings e 24 containers.