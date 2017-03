Reorganização Retomada da economia cria folga para governo administrar contas

Sinais de recuperação da atividade econômica em alguns setores levaram o governo a refazer suas contas e criaram uma folga para a administração do Orçamento da União no início deste ano. Até poucas semanas atrás, a equipe econômica calculava que seria necessário bloquear R$ 50 bilhões do Orçamento em março para garantir a meta fixada pelo governo para este ano. Agora, a estimativa é que um bloqueio de R$ 30 bilhões será suficiente.

Na avaliação da equipe do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, sinais de retomada da economia se tornaram visíveis com a melhora da arrecadação de impostos na indústria, especialmente nos setores de alimentos, borrachas, plásticos e papelões.

A arrecadação do governo continuou caindo nos últimos meses, mas em ritmo mais lento a cada mês. Em janeiro, a queda foi de 2,6%, e espera-se melhora em fevereiro.

Internamente, os economistas do governo reviram suas projeções para o crescimento do país neste ano, de 0,5% para 0,7%, voltando a se aproximar da projeção oficial da Fazenda, de 1%, que foi elaborada no ano passado.

A equipe econômica aposta que a confiança dos investidores aumentará com o avanço da reforma da Previdência, essencial para o funcionamento do teto criado no ano passado para manter sob controle os gastos federais.

Apesar dos sinais de resistência da Câmara dos Deputados à proposta de reforma, como mostrou na última quarta-feira (1) uma enquete feita pela Folha, o governo aposta na aprovação do seu projeto ainda no primeiro semestre, sem mudanças significativas.

É com esse cenário otimista que o governo passou a trabalhar ao rever as medidas necessárias para cumprir a meta fiscal deste ano, que é reduzir o deficit nas suas contas para R$ 139 bilhões.

A Fazenda e o Ministério do Planejamento têm até o dia 22 de março para definir o volume de recursos que será preciso contingenciar no Orçamento. Os recursos bloqueados por meio desse expediente poderão ser liberados ou cortados de forma definitiva mais tarde, dependendo da evolução da arrecadação e das contas do governo ao longo do ano.

As projeções oficiais indicam que o governo só conseguirá equilibrar novamente suas contas em 2019, eliminando o déficit acumulado nos últimos anos e voltando a poupar para reduzir sua dívida. Mas isso dependerá da aplicação do teto de gastos e da reforma da Previdência.