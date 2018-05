Agricultura Safrinha terá queda de 7,5% em MS, diz Conab "Caindo de 9,609 milhões de toneladas para 8,886 milhões de toneladas"

Agricultor mostra milho que não se desenvolveu por causa da falta de chuva em Mato Grosso do Sul Foto: Reprodução/TV Morena

A segunda safra de milho de Mato Grosso do Sul, também chamada de safra de inverno ou safrinha, deve ser 7,5% menor na temporada 2018 frente a 2017, caindo de 9,609 milhões de toneladas para 8,886 milhões de toneladas, segundo levantamento divulgado nesta quinta-feira (10), pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

A empresa pública federal aponta que essa redução da produção deve ocorrer em razão da diminuição de 4% na área cultivada, de 1,759 milhão de hectares para 1,689 milhão de hectares e da retração de 3,7% na produtividade das lavouras. O rendimento deve cair de 5.460 quilos por hectare (91 sacas por hectare) para 5.260 quilos por hectare (87,6 quilos por hectare).

A Conab atribui no levantamento a redução da área a questões referentes a instabilidade do mercado, assim como a desvalorização do preço do milho ao longo dos meses de planejamento do plantio (novembro, dezembro, janeiro e fevereiro).

O levantamento também alerta que a redução na produção de milho safrinha do estado pode ser ainda maior e imputa isso as condições climáticas desfavoráveis.

De acordo com a companhia, as chuvas em abril foram esparsas e insuficientes, apresentando variações entre as diversas regiões produtoras. Como as lavouras estão em uma fase crítica, a de desenvolvimento vegetativo, a estiagem, que varia de 20 a 40 dias, já provocando estresse hídrico na plantas, pode provocar uma grande quebra na produtividade, se neste mês as precipitações não se normalizarem.