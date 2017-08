Incentivo econômico Saque antecipado do PIS/Pasep deve chegar a R$ 2,6 bi por mês Bancos se preparam para aumento na quantidade de atendimentos. Cronograma de saques sai em 15 de setembro

Semelhante aos saques do FGTS inativo, governo prepara cronograma para saques do PIS/Pasep Foto: Divulgação/Caixa

Com a redução da idade para o saque do PIS/Pasep, as retiradas mensais do fundo devem crescer de R$ 104 milhões para R$ 2,6 bilhões. O governo prepara um calendário para organizar a demanda e evitar problemas. O cronograma para os saques deve ser divulgado em 15 de setembro.

Segundo o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, os bancos se prepararam para receber as solicitações. Em número de atendimentos, a expectativa é um volume de solicitação de saques de 1,3 milhão por mês: 23 vezes acima da média de 56 mil atendimentos mensais.

O cronograma de saques dará prioridade aos mais idosos. A medida que antecipa a data para os saques também vai permitir consulta eletrônica sobre existência de saldo por meio de telefone ou internet.

Regras para o saque

Também foi determinado que os depósitos sejam feitos direto na conta do beneficiário ou crédito direto na folha de pagamento. No caso de transferência, elas serão feitas para outros bancos sem custo. O atendimento deve ser feito de maneira planejada e organizada, democratizando o acesso às informações e evitando transtornos.