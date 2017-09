Oportunidade Serasa lança plataforma online gratuita para contratar crédito Objetivo é oferecer uma ferramenta digital, rápida e fácil aos 17 milhões de brasileiros que todos os meses buscam crédito no mercado

São Paulo — Até então conhecida somente por fornecer informações que auxiliam as instituições financeiras na decisão de risco de conceder um empréstimo, a Serasa Experian lança hoje (25) uma nova ferramenta que pode mudar a visão dos consumidores sobre a empresa. É uma plataforma online, gratuita, que promete ajudar quem precisa de dinheiro a comparar e contratar o melhor crédito para sua necessidade.

O novo serviço, chamado Serasa eCred, é uma iniciativa do SerasaConsumidor, braço da Serasa Experian voltado ao consumidor. Segundo a empresa, o objetivo é oferecer uma ferramenta digital, rápida e fácil aos 17 milhões de brasileiros que todos os meses buscam crédito no mercado.

Nesta primeira etapa do projeto, o eCred firmou parceria com seis instituições financeiras (Banco PAN, Jeitto, Trigg, Emprestto, Banco CBSS e Banco Original) que vão oferecer crédito pessoal e cartão de crédito. “São as duas modalidades de crédito mais populares, mais buscadas. Quisemos começar com elas para atrair mais pessoas neste primeiro momento”, explica Pedro Lopes, Diretor do SerasaConsumidor.

Até outubro, mais quatro parceiros de crédito entrarão na plataforma. E até novembro, a Serasa espera que sejam 20. “Estamos em fase final de negociação com 40 parceiros. A nossa expectativa é poder fechar parceria com todas as instituições que oferecem crédito no país, que são em torno de 90, incluindo os grandes bancos”, diz Lopes.

Para ter acesso à ferramenta, basta o consumidor entrar no site, responder algumas questões básicas sobre o que ele pretende fazer com o dinheiro e em quanto tempo quer pagar o empréstimo. O próximo passo é criar um usuário e senha —se a pessoa já consultou algum outro serviço no site da Serasa, o login é o mesmo, e também é possível acessar a plataforma com a conta do Facebook. Em seguida, a ferramenta vai mostrar as opções disponíveis de crédito para o perfil indicado.

“O usuário vai ter todas as informações que ele precisa ter para contratar um empréstimo de forma transparente e rápida, como o CET (custo efetivo total), por exemplo”, afirma o diretor do SerasaConsumidor. “Com a chegada de novos parceiros nas próximas semanas, o eCred deve passar a oferecer outros tipos de crédito, como financiamento de veículos e imóveis, consignado etc.”

Lopes diz que o objetivo do eCred é melhorar a relação de crédito no país. “Segundo dados do Banco Central, o crédito no Brasil hoje representa apenas 48% do PIB. É um número bastante baixo comparado a outras economias. Tem bastante gente no país hoje que poderia ter acesso ao crédito, mas não tem. Acreditamos que pelo menos 22 milhões de brasileiros que estão negativados poderiam ter acesso a algum tipo de crédito”, afirma.

O diretor ressalta que, por ser um bureau de crédito, a Serasa tem contato com praticamente todas as instituições que concedem empréstimos no país. E, ao mesmo tempo, possui informações sobre a capacidade de pagamento de milhões consumidores. “Temos tudo para sermos um grande promotor do encontro de uma ponta a outra. A ideia é facilitar isso, tornar a concessão de crédito mais saudável, o que pode até permitir uma redução de juros no futuro, quem sabe”, diz. Atualmente, a Serasa Experian tem 15 milhões de usuários cadastrados em sua base de dados, e planeja chegar a 27 milhões até março de 2018.

Cuidados

Antes de tomar um empréstimo, é preciso saber se esta é de fato a melhor opção para você. Às vezes um corte de gastos ou mudança de maus hábitos financeiros podem gerar uma folga no orçamento, evitando que você tenha que pedir dinheiro emprestado ao banco. Mas, se essa for a sua única saída mesmo, é preciso se informar qual o tipo de crédito mais barato para a sua necessidade.

Embora o serviço de orientação financeira da Serasa ainda não esteja implantado na nova ferramenta de comparação e contratação de crédito online, é possível acessar o site Serasa Consumidor para encontrar informações sobre como se livrar das dívidas ou como reorganizar suas finanças, por exemplo. Além disso, vale buscar informações na internet ou procurar ajuda de um planejador financeiro capacitado.

Como o eCred ainda é um serviço novo que está aos poucos sendo melhorado, ele não deve ser a sua única fonte de buscas por crédito. Uma instituição financeira que ainda não é parceira da Serasa pode oferecer um empréstimo mais em conta, dependendo do caso, por isso é preciso manter a procura em outros lugares. Não se esqueça de observar o CET das operações antes de assinar o contrato.