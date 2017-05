Bosque dos Ipês Shopping isenta clientes de estacionamento com compras acima de R$ 100

No mês em que é comemorado o dia das mães, maio, o Shopping Bosque dos Ipês bonifica os clientes com o estacionamento grátis. É a campanha “Experimente o novo”. Todo consumidor que fizer compras nas lojas do Shopping e somar no mínimo R$100,00 (cem reais) comprovados em cupons fiscais, terá o ticket validado, independente de quantas horas tenha ficado no centro comercial. Este valor fica abaixo do que as pessoas pretendem gastar em presentes, segundo a pesquisa realizada pela Fecomércio que revela a intenção de compras para esta data comemorativa.

O valor médio para gasto com presente está em R$ 135,27, valor superior ao do ano passado que ficou em R$ 129,46. De acordo com a pesquisa, isso se deve ao aumento na movimentação comercial, que ficou 13% acima de 2016, somando R$ 70 milhões de reais gastos nos comércios de todo estado.

Ainda de acordo com o levantamento, entre os presentes mais visados estão os produtos de vestuário (26,42%), perfumes e cosméticos (14,02%) e calçados (9,2%). Várias lojas do shopping Bosque dos Ipês, estão com promoções neste período. Na Colombo, por exemplo, se o consumidor comprar acima de R$ 100,00 reais levará mais uma camisa exclusiva para as mães por R$ 50,00. Já a Le Lis Blanc está com descontos de até 70% em todos os artigos feminino. No setor dos cosméticos e perfumaria, as pessoas que deixarem para comprar nesta última semana terão que se apressar “dos 20 formatos de kits que pedimos para o dia das mães, só restaram dois, com poucas unidades de cada, e isso foi 15 dias antes da data comemorativa”, explica a gerente Elizabeth Lescano, da loja O Boticário.

A campanha “Experimente o novo” do Shopping Bosque dos Ipês ainda presenteia as mães com uma sessão de fotos. Entre os dias 11 e 14 de maio (Quinta a sábado, das 14h às 21h e domingo, das 12h às 20h), uma fotógrafa fará os registros das mães e filhos que estiverem passeando ou fazendo compras no Shopping. Uma dessas fotos será revelada gratuitamente, na hora, para que o consumidor leve de lembrança para casa. “A promoção do estacionamento é mais uma forma de presentear os clientes que escolhem fazer compras conosco e a foto personalizada é para registrar os momentos inesquecíveis”, afirma Adriana Flores, superintendente do Shopping.

Serviço

A campanha “Experimente o novo” segue até o dia 03/06. O ticket de estacionamento só poderá ser validado gratuitamente com apresentação dos cupons fiscais. Eles devem ser apresentados aos atendentes em um dos guichês das entradas A ou C. O Shopping fica na Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Novos Estados.