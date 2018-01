Rural Soja: termina hoje prazo para agricultores se cadastrarem na Semagro "Ainda não haviam sido declarados 458 mil hectares de lavoura. Quem não cumprir esse protocolo pode ter que pagar multa, alerta a secretaria"

Foto: Divulgação

Produtores rurais de Mato Grosso do Sul têm até esta quarta-feira (10) para cadastrar na Semagro (Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) as áreas plantadas de soja.

Conforme o último levantamento do órgão, no dia 4 de janeiro, ainda não haviam sido declarados 458 mil hectares de lavoura, o que corresponde a 17% do total esperado.

Esse procedimento é obrigatório e necessário para a implementação de medidas de defesa sanitária vegetal em Mato Grosso do Sul. No plantio anterior o poder público teve adesão de 92%, o que foi considerado recorde.

O cadastro é feito exclusivamente pela internet. Para fazê-lo é preciso do número da inscrição estadual do produtor e o CPF ou CNPJ. Quem não cumprir esse protocolo pode ter que pagar multa, alerta a secretaria.

E estado ocupa a 5ª posição no ranking nacional de produção de soja em grão e o 6º lugar em exportação, com participação de 7,6% na produção brasileira de soja neste ano, segundo a Aprosoja (Associação dos Produtores de Soja).