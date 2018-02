Transportes e correio sobem 2,3% em dezembro ante novembro em Serviços, diz IBGE

O setor de Transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio registrou o avanço mais significativo entre as atividades de serviços pesquisadas na passagem de novembro para dezembro do ano passado, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, informou nesta sexta-feira, 16, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A alta foi de 2,3% no período, puxada por avanços no transporte terrestre (0,2%), aéreo (8,0%) e armazenagem (1,2%).

Os Serviços profissionais, administrativos e complementares registraram alta de 0,6%, enquanto o segmento de Outros Serviços registrou elevação de 0,7%.

Já o segmento de serviços prestados às famílias teve um recuo de 0,9% em dezembro ante novembro. Os Serviços de informação e comunicação caíram 0,3% na passagem de novembro para dezembro.

O agregado especial das Atividades turísticas apresentou elevação de 2,8% em dezembro ante novembro.