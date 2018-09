Economia Trump volta a ameaçar impor tarifas sobre todas as importações chinesas Presidente americano acusa o país asiático de práticas comerciais desleais

O presidente americano, Donald Trump, voltou a ameaçar nesta sexta-feira (7) aplicar tarifas sobre todas as importações da China, acusando o país asiático de práticas comerciais desleais. "Os US$ 200 bilhões que estamos falando podem acontecer muito em breve dependendo do que acontecer com eles. Até certo ponto caberá à China", disse Trump. "E eu odeio dizer isso, mas por trás disso estão outros US$ 267 bilhões prontos para serem aplicados no curto prazo, se eu quiser. Isso muda a equação." Mais cedo nesta sexta-feira, o assessor econômico da Casa Branca, Larry Kudlow, disse que Trump não tomará qualquer decisão sobre suas ameaças de tarifas sobre outros US$ 200 bilhões em produtos chineses antes que autoridades avaliem comentários públicos sobre eles.

O gabinete do Representante de Comércio do EUA coletou 5.914 comentários individuais sobre as tarifas propostas antes do final do período de consulta pública na quinta-feira à noite.