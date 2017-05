Cidade Com produtos até na Inglaterra, empresário explica o motivo do sucesso

Foto: Divulgação

Há 4 anos, Beto Canto (35), montou a BC Acessórios. O trabalho que começou como hobby, virou profissão e sustento da família. O empresário já exportou seus produtos para vários lugares do Brasil, como também outros países, como Inglaterra, Canadá e Portugal. Conheçam um pouco mais desta história de sucesso, leiam abaixo!

Como surgiu a empresa e como era no começo?

Beto Canto- Na verdade não tinha pretensão nenhuma. Comecei fazendo alguns acessórios para mim. Algumas pessoas próximas a mim viram e gostaram, então comecei a fazer peças por encomenda. No início eu dividia meu tempo entre meu trabalho e essa atividade que na ocasião era um hobby. Com o passar do tempo vi que poderia ser um negócio próprio. A partir disso decidi me dedicar exclusivamente a BC Acessórios.

Quem faz parte dela e como são produzidos os acessórios?

As confecções são própria e feitas pelo Bento

Atualmente somos uma equipe com 3 pessoas. Temos uma pessoa que se dedica a divulgar a BC e contatar os clientes, e na produção dos acessórios tenho uma pessoa que me auxilia. Mas essencialmente as peças são criadas e executadas por mim.

Os acessórios são feitos todos artesanalmente, em couro legítimo. Conforme as peças são executadas novas ideias vão surgindo durante o processo de produção, o que nos faz ter peças variadas e exclusivas.

Teve algumas dificuldades e quais foram elas?

Muitas dificuldades. Cada dia é um aprendizado. Algumas dificuldades iniciais que posso listar são criar um estilo próprio e montar uma equipe, pois são situações que levam tempo para se aprimorar.

Como é feita a divulgação e a venda dos produtos?

A divulgação dos produtos é feita através das redes sociais e de site. Mas um ponto forte são clientes satisfeitos que sempre fazem indicações de novos clientes.

E a concorrência é muita? Como faz para sair na frente dos demais?

Sempre há concorrência. Isso é saudável e necessário no mercado. O que faço é entregar meus produtos com o máximo de qualidade e atender os clientes de forma individual para superar as expectativas deles.

Hoje você sobreviver apenas do seu trabalho?

Hoje me dedico 100% à BC Acessórios.

Quais são os valores dos produtos e que você produz?

Produzimos uma gama variada de produtos. Temos mais de mil modelos já confeccionados entre pulseiras, braceletes, colares, pulseiras para relógios, bolsas, chaveiros, cintos e carteiras, masculino e feminino, feitas em couro, além de outras pulseiras feitas em miçangas. Os valores variam conforme o produto e modelo ficam entre R $30,00 a R $350,00.

Todos os produtos são de couro

Pra você, o que significa as redes sociais e a internet? Te ajuda?

Um meio extraordinário para trabalhar, visto que possibilita conexões com pessoas do mundo todo. Graças a essa ferramenta nossas peças já chegaram na Inglaterra, Canadá e Portugal, além de vários estados do Brasil.

Hoje você se sente realizado com o trabalho? Pensa algum dia que ia sobreviver apenas do seu trabalho, sem ser empregado?

Sou apaixonado pelo que faço. Sempre quis ter meu próprio negócio. Já tentei outros negócios que não foram adiante, mas tudo foi aprendizado e experiência para o que vivo hoje.

Pra quem quer investir no próprio negocio, qual é sua dica?

Primeiramente identificar o que gosta de fazer e não pensar apenas no retorno financeiro. Quem ama o que faz sempre tem ânimo para superar as dificuldades que aparecem. E em segundo, se qualificar para o mercado.

Pra quem quer adquirir algum produto, como que faz? Entra em contato por onde?

Temos divulgação pelo Instagram @bc_acessorios, Fan Page: Beto Canto, site www.bcacessorios.com.br e Whatsapp (67) 99290-9495