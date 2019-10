LANÇAMENTO MUSICAL Formada 'pelo acaso', dupla conhecida por belas vozes e sofisticado som lança clip em MS Alê e Oziel, dupla formada há três anos lança "Plano Simples", clip sertanejo com pegada cinematográfica

A dupla Alê e Oziel Foto: Divulgação

Um clip com estilo cinematográfico, essa é a “cara” do novo trabalho audiovisual da dupla sertaneja Alê e Oziel, cantores e músicos conhecidos em todo estado e também em estados vizinhos devido as suas grandes passagens pelos palcos e formações, Alê conta que já passou pelas bandas ‘Canto da Terra’ e ‘Grupo Zíngaro’, agora a dupla emplaca nas redes sociais com a música “Plano Simples”. A dupla formada pelo acaso, contou parte de sua história ao MS Notícias.

A nova música da dupla, composta por Alê, que assina a composição como “Alex Pardal”, tem melodia e arranjo sofisticado, possibilitado pela grande experiência musical dos artistas. Gravado em Campo Grande, o clip mescla fim de tarde e noite, embalado pelas vozes marcantes de Alê e Oziel.

A dupla iniciada há pouco mais de três anos, arrasta admiradores por onde passa. Orientados pela experiência de vida, os sertanejos contam que pretendem alavancar o nome. “Queremos alcançar gente, bastante gente com ‘Plano Simples’, tornar nossa nome uma marca”, atenuaram.

Conhecidos desde a infância, ambos com formações com irmãos. Alê e Oziel cantaram pela primeira vez juntos para preencher o show de colegas sem repertório. “Eu vim para Campo Grande para tocar no Canto da Terra e o Oziel na época tocava no Grupo Zíngaro. Logo nós saímos dessas bandas e ficamos soltos... Aí fomos fazer um freelance em Ribas do Rio Pardo, onde a gente se encontrou pela primeira vez no palco, nós nunca tínhamos tocado juntos, isso, profissionalmente! Nós somos produtores musicais e estávamos lá fazendo uma produção à uma dupla, ao fim do show dessa dupla, a casa estava lotada e o contratante se desesperou, porquê havia acabado o repertório dos caras, e a festa lotada. O contratante veio me pedir para eles fazerem mais músicas, só que eles não tinham mais repertório, aí como eles sabiam que a gente cantava também, pediram que eu e o Oziel fizéssemos umas músicas para completar o show a gente subiu lá e fez uma hora de música”, relembrou Alê.

Ainda segundo o artista, ao final desse show começou a história da dupla, isso porquê fora do camarim havia se formado uma fila para tirar fotos, para a surpresa de Alê e Oziel o povo havia gostado muito deles dois juntos, mesmo nunca tendo cantado juntos. “Nós achamos que as pessoas queriam tirar fotos com a dupla que estávamos produzindo, mas não, eles queriam tirar fotos com a gente. Vendo aquilo decidimos montar a dupla”, disse.

Com o lançamento de Plano Simples a dupla inicia um projeto que conforme explicam: “É para o alto”. Atualmente Alê e Oziel vivem da música, nesse curto período de tempo, a dupla conseguiu espaço em casas de show em MT, PR, SP além de MS.

CONFIRA UMA PRÉVIA DO CLIP

Carismáticos naturalmente, os artistas montam um show com grandes sucessos do sertanejo, mas interpretam também outros gêneros. “Pretendemos agradar o povo, por isso fazemos de tudo, apesar de sermos sertanejos”, reforçou a dupla.

O repertório eclético, visa agradar seu inspiradores. O público! É o que explica a dupla. “Tentamos agradar as pessoas que gostam dos diferentes estilos, incluindo as músicas regionais, o Universitário, fazemos o bailão e o sertanejo raiz, eles nos fazem assim”, explicou.

Divulgação

O clip da nova música da dupla está disponível no YouTube e foi lançado no dia 04 desse mês. Fãs e colegas lotaram de comentários e curtidas, Confira.

Para acompanhar os futuros trabalhos de Alê e Oziel, a dupla explica que estão nas redes sociais. “Entra lá, @aleeoziel que vocês vão achar tudo sobre nós”, finalizou o vocalista da dupla Alê, em conversa com a reportagem do MS Notícias.