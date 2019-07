EM AGOSTO 10ª edição do Torneio Rocha de Judô comemora legado de 40 anos As disputas acontecem no Shopping Norte Sul Plaza, em Campo Grande

Uma das academias mais tradicionais do judô sul-mato-grossense vai comemorar seus 40 anos de fundação em grande estilo. O Judô Clube Rocha realiza, entre os dias 9 e 10 de agosto, a 10ª edição do Torneio Rocha, que, além de reunir alguns dos principais nomes da modalidade no Estado, valerá pontos para o ranking Nacional Sênior. Mais de mil atletas são aguardados pela organização.

As disputas acontecem no Shopping Norte Sul Plaza, em Campo Grande. As inscrições podem ser feitas até às 13h do dia 8 de agosto, uma quinta-feira. As inscrições tardias deverão ser feitas diretamente com o diretor técnico da competição, Marcelo Matos, até às 12h do dia 9 de agosto, com a apresentação do comprovante de pagamento. Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (67) 99221-3604.

O torneio terá disputas nas classes Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-18, Sub-21, Sênior, Veteranos e Dangai, nos naipes masculino e feminino, e também integra o Circuito Estadual da Federação de Judô de Mato Grosso do Sul.

Cronograma - Na sexta-feira, dia 9, acontece a pesagem oficial dos atletas das classes Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-18, Sub-21, Sênior, Veteranos e Dangai, a partir das 18h, no local das competições.

No dia seguinte, às 7h inicia a pesagem e a partir das 8h30 começam as disputas das classes Sênior e Dangai. Os combates seguem durante todo o dia, com previsão de término somente à noite.

LEGADO

Mais do que um torneio em que os atletas buscam somar mais pontos para os rankings estadual e nacional, o Torneio Rocha presta uma reverência às quatro décadas de história de uma das principais academias de judô do país.

Fundado pelo sensei João Rocha, o Judô Clube Rocha tem uma das mais bem sucedidas trajetórias do cenário das lutas em Mato Grosso do Sul. “Organizamos uma excelente e estrutura dentro do Shopping para recebermos nossos amigos de todo Brasil. Estou muito feliz de estar à frente de uma instituição fundada por meu pai [Sensei João Rocha] e minha mãe [Rose Rocha], podendo mostrar para ele que seu empenho pelo judô valeu a pena. Continuamos com seu legado, um legado de ajuda ao próximo”, disse Igor Rocha, presidente da instituição.

“Meus pais sempre foram pessoas muito preocupadas com as pessoas menos favorecidas e utilizaram o esporte para procriar uma nova perspectiva para essas crianças. Seguindo esse modelo, nós continuamos trabalhando com crianças carentes, oportunizando aulas gratuitas”, continuou.

Este ano, por exemplo, todas os envolvidos de um projeto social foram isentos de taxa de inscrição. “É a semente plantada há 40 anos atrás, que se transformou em uma grande árvore e está dando bons frutos”, finalizou.