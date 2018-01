Esporte MS 1º desafio de Mountain Bike Jardim é sucesso com 200 atletas disputando Confira a tebela dos vencedores

Foto: Daiane Becker

O calor escaldante não intimidou os mais de 200 atletas que compareceram à cidade de Jardim nesse último final de semana para participar do Primeiro Jardim Radical de Mountain Bike, ontem, domingo, dia 28 de janeiro. O evento realizado pelo grupo de ciclistas Pedal e Poeira e recebeu o apoio da Prefeitura Municipal de Jardim e supervisão técnica da Federação MS de Ciclismo.

A prova foi dividida em duas modalidades: SPORT e TURISMO e teve sua largada às 8h na Praça Evandro Bazzo com os participantes percorrendo dois trechos, um de 30 e outro de 60 quilômetros, sendo o percurso formado em sua maioria, por estradas da zona rural. Um grande número de pessoas se concentrou na região central da cidade onde puderam acompanhar e vibrar com a passagem dos atletas.

Após a chegada e entrega dos troféus na Praça Evandro Bazzo, foi servido almoço a todos os participantes nas dependências da AABB de Jardim. O evento atraiu atletas de todas as regiões do estado e também do estado de Mato Grosso.

O gosto pelo esporte faz o praticante se superar. “Hoje a sensação foi a melhor. Após ter sofrido um acidente e ter ficado 30 dias sem treinar, sem medo de voltar me inscrevi na prova Jardim Radical MTB 2018 e o melhor, conclui inteira, cansada superei minhas próprias expectativas de tempo no percurso, alcançando o 2º lugar”, destaca a atleta Liliane Heck.

Para Guilherme Monteiro (PSDB), prefeito do município que também participou da prova, o evento teve como principal objetivo incentivar a prática do esporte na comunidade local e com isso ainda divulgar o potencial turístico que o município de Jardim oferece. Ao final, o prefeito agradeceu a presença de todos e disse que esse foi o primeiro evento de muitos que ainda virão.

Confira a classificação dos atletas participantes:

TURISMO 30 km - MASCULINO

Colocação Nº Nome Idade

1º Lugar 227 João Pedro Viais 15

2º Lugar 267 Marcos Fellipe Angelo da Costa 31

3º Lugar 275 Paulo Henrique Martins 25

4º Lugar 205 Antônio Carlos Marques Montenegro 49

5º Lugar 272 Carlos Alberto da Silva Torres 48

SPORT 60 km - FEMININO

Colocação Nº Nome Idade

1º Lugar 10 Andreia Cezar de Oliveira 39

2º Lugar 118 Vanildes Schimidt Figueiredo 52

3º Lugar 006 Aline Yamada Gonella 39

4º Lugar 073 Kássila de Oliveira 32

5º Lugar 072 Karla Antunes Frederico de Lima 40

SPORT 60 km - MASCULINO

Colocação Nº Nome Idade

1º Lugar 277 Ricardo Miguel da Silva 36

2º Lugar 084 Luis Fernando Lima 27

3º Lugar 116 Valter A. Fernandes Vasconcelos 24

4º Lugar 056 Gilmar Martins de Andrade 44

5º Lugar 043 Emerson Carneiro de Paula 36

TURISMO 30 km - FEMININO (NÃO FORAM NOS ENVIADOS OS REGISTROS).

Colocação Nº Nome Idade

1º Lugar 250 Shirlley Simony Areco Rodrigues 28

2º Lugar 231 Liliane Cristina Heck 39

3º Lugar 273 Brenda Becker Gonçalves 13

4º Lugar 33 Dora Soares 37

5º Lugar 215 Danieli dos Santos Amaral 23

*Fotos e Texto Daiane Becker