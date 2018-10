Abertura Abertura da 28ª rodada tem Fla e Timão e mais dois jogos

Neste domingo (7), o Brasil escolhe seus próximos deputados federais, estaduais, senadores, governadores e presidente. Por conta disto, a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro foi adaptada para que todos possam participar da festa da democracia na Eleição Federal de 2018.

A Série A terá três jogos na noite desta sexta-feira (5/10): Sport-PE x Internacional-RS, Corinthians-SP x Flamengo-RJ e Vitória-BA x Santos-SP.

Sport x Internacional

A primeira partida será às 18h (MS), na Ilha do Retino, no Recife (PE). O Rubro-Negro pernambucano recebe o Colorado e a partida vale muito para os dois times. O time da casa está na zona de rebaixamento, na incômoda 19ª colocação, e tem 24 pontos. O duelo marca a estreia de Milton Mendes no comando da equipe no estádio rubro-negro. E não será fácil escalar Sport. Durval está suspenso.

Os também zagueiros Ernando e Léo Ortiz, o lateral-direito Cláudio Winck e o meia Andrigo não podem enfrentar o Inter porque pertencem ao Colorado. A tendência é que Michel Bastos atue na função de falso nove e comande o ataque. Gabriel volta no meio e Raul Prata jogará na lateral-direita.

O Internacional também encara a vitória como fundamental. O Colorado está na segunda colocação, com 53 pontos, e pode passar o líder Palmeiras e dormir na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. O técnico Odair Hellmann também sofre para escalar o time. Na zaga, ele não pode contar com Víctor Cuesta, que está suspenso. Rodrigo Moledo também está, assim como Edenílson. D’Alessandro, Camilo e Zeca disputam a posição dele. No ataque, Leandro Damião está fora por dores musculares na coxa direita e a ausência dele deve ser suprida por Rossi. A boa notícia é o retorno de Patrick, que cumpriu suspensão na última rodada.

Corinthians x Flamengo

O Alvinegro do Parque São Jorge recebe o Rubro-Negro da Gávea na Arena de Itaquera às 20h (MS). A partida marca a reedição da recente semifinal da Copa do Brasil, quando o Timão superou o Fla por 2 a 1 e carimbou a vaga na decisão da competição mais democrática do país. Pelo lado do time da casa, a equipe terá apenas uma mudança com relação ao último encontro entre as equipes. Gabriel vai entrar na lateral e substituirá Fagner, que se machucou justamente diante do Rubro-Negra. O Timão é o nono colocado, com 35 pontos.

No Flamengo, Dorival Júnior terá a segunda partida no comando do Flamengo. O técnico promoverá a entrada de Uribe no ataque, no lugar de Henrique Dourado. Paquetá e Vitinho, que chegaram a ser dúvidas por dores musculares ao longo da semana, estão confirmados no time titular. O Mengo é o quinto colocado, com 49 pontos.

Vitória x Santos

No Barradão, às 20h30 (MS), a bola vai rolar para duas equipes que vivem momentos distintos na competição. O Leão baiano está na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, 29 pontos, e pode deixar o Z-4 em caso de vitória. Os meias Léo Gomes e Neilton estão fora da partida. O técnico Paulo César Carpegiani ainda não definiu os substitutos.

Pelo lado do Santos, que é o oitavo colocado, com 36 pontos, o time deve ter apenas uma mudança com relação ao duelo anterior. O técnico Cuca deve escalar Luiz Felipe ao lado de Gustavo Henrique na zaga, para substituir Robson Bambu, que está lesionado. No ataque, Rodrygo está confirmado ao lado de Gabigol e Bruno Henrique.