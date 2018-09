Clube espanhol Agora é oficial: Ronaldo é dono do Real Valladolid Ex-jogador brasileiro terá pago cerca de 30 milhões de euros por 51% das ações do clube espanhol.

Ronaldo, antiga glória do futebol brasileiro, foi, esta segunda-feira, oficialmente apresentado como novo proprietário do Real Valladolid.O ‘Fenómeno’ avançou para a compra de 51% das ações do atual 16.º classificado de La Liga.

O valor envolvido não foi revelado, mas a imprensa espanhola equaciona que tenha rondado os 30 milhões de euros.

Ronaldo passará a ser Presidente do Conselho, pelo que a presidência do clube continuará a ficar a cargo de Carlos Suárez. Em declarações aos jornalistas, prometeu “competitividade, trabalho e transparência” no novo passo na carreira.

“Contem connosco para fazer com que o Real Valladolid se consolide na primeira divisão e continue a criar expetativas. Com a união de todos, estou convencido de que será muito difícil bater-nos”, atirou.